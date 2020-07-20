Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti
Sivasspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçın ardından futbolcu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti.
20.07.2020 01:44 | Son Güncelleme: 20.07.2020 03:02
Sivasspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçın ardından futbolcu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti.
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen DG Sivasspor'un futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.
Yandaş, paylaşımında "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" sözlerini kullandı. - SİVAS
Kaynak: İHA