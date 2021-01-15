Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi
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Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi

15.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:48
Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşılaşmasındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşılaşmasındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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