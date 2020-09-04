Mert Hakan Yandaş, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
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Mert Hakan Yandaş, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, yenilenme antrenmanı yaptı.

Mert Hakan Yandaş, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
04.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:21

UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, yenilenme antrenmanı yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçı sonrası sağ kasığındaki sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ay-yıldızlılar, yenilenme çalışması yaptı. Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı.

A Milli Takım kafilesi, 6 Eylül'deki Sırbistan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, yarın müsabakanın oynanacağı Rajko Miti Stadı'nda TSİ 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00'de stadyumda gerçekleştirecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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