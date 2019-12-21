Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş özellikleri ve Mert Hakan Yandaş istatistikleri!
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Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş özellikleri ve Mert Hakan Yandaş istatistikleri!

Sözleşmesi sezon bitecek olan ve Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Mert Hakan Yandaş, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Mert Hakan Yandaş hakkında araştırma yapanlar Mert Hakan Yandaş özellikleri ve Mert Hakan Yandaş istatistikleri ve Mert Hakan Yandaş kimdir konularını araştırıyor.

21.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:30
Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş özellikleri ve Mert Hakan Yandaş istatistikleri!

'ın sezon son sonunda sözleşmesi bitecek olan 'ı renklerine bağlayacağının öne sürülmesi, Mert Hakan Yandaş'ı gündeminin birinci sırasına çıkardı. 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş kimdir, Mert Hakan Yandaş istatistikleri, Mert Hakan Yandaş yaşı ve Mert Hakan Yandaş istatistikleri hakkında merak edilenleri mercek altına alıyoruz.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994, doğumlu ve Sivasspor'da orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Mert Hakan Yandaş doğum tarihi: 19 Ağu 1994

Mert Hakan Yandaş kaç yaşında: 25 yaşında

Mert Hakan Yandaş boyu: 1,74 m

Mert Hakan Yandaş nereli: Osmangazi, Bursa

Mert Hakan Yandaş mevkii: Orta saha

Mert Hakan Yandaş alt yapı kariyeri:

2006–2011 Bursa Güven

2011–2012 Yeşil Bursa

Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyeri:

2012-2013 Yeşil Bursa 17 maç,1 gol

2013-2015 Altınordu 4 maç

2014-2015 Tirespor 1922 (kiralık) 26 maç 13 gol

2015-2016 Tirespor 1922 34 maç 21 gol

2016-2017 Menemen Belediyespor 35 maç

2017- Sivasspor 46 maç 5 gol

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