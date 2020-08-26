HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mert Hakan Yandaş: "Hayalim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, tek hayalinin ve hedefinin sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade etti.

Mert Hakan Yandaş:
26.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:51

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, tek hayalinin ve hedefinin sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu ifade etti.

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta FB TV'ye konuşan Mert Hakan, takımca bir şeyler paylaşmanın önemine değindi.

Takımın, Fenerbahçe armasına yakışır şekilde birlik olması gerektiğini vurgulayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bütün mücadelemizi bu camiayı düşünerek vermemiz gerekiyor ve bence bu sezon, bu süreçte ve bu takımda bulunan bütün herkes bu bilince sahip. Ben geldiğim ilk günden beri bunu hissediyorum. Bu takım, arma için özlenen şampiyonluk için gereken her şeyi bu bu sene yapacak, hissediyorum, görüyorum. Şu anda bizim için her şey gayet iyi gidiyor. İnşallah sezona da güzel girip bu birlikteliği şampiyonluk ile taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkese nasip olmayacak bir şey bana nasip oldu"

Sarı-lacivertli camiada bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu aktaran Mert Hakan, "Bu ailenin içine girdikten sonra buranın nasıl bir yer olduğunu daha net anlıyorsunuz. Gerçek anlamda söylüyorum, herkese nasip olmayacak bir şey ve bana nasip oldu. İyi ki de oldu, iyi ki de Fenerbahçe'deyim." diye konuştu.

Kamp çalışmalarının çok yoğun bir tempoda devam ettiğini belirten deneyimli oyuncu, şöyle devam etti:

"Çok samimi bir ortam var. Sanki hepimiz 3-4 yıldır birlikte oynuyor gibiyiz. Yabancı arkadaşlarımız ve ağabeylerimizle birlikte hızlı bir şekilde kaynaştık. Tabii bizleri birleştiren ağabeylerimiz var. O çok büyük etken oldu. Birlik olduk ve takım halinde hareket ediyoruz. İdmanlardan sonra da toplanıp sohbet ediyoruz. Bir takım için bu çok ama çok önemli bir şey. Özellikle de Türkiye'de oynanan oyun tamamen duygusal yönde olduğundan bu birliktelikler çok önemli. İlk günden bugüne kadar sanki 2-3 yıldır Fenerbahçe'deymiş gibi."

"Erol hoca ne istediğini bize çok net aktarabilen bir isim"

Erol Bulut'un uzun yıllar sonra yuvasına döndüğünü ifade eden Mert Hakan, "Onunla olan ilişkilerimiz gerçekten çok iyi, çok samimi ve çok sıcakkanlı. Erol hoca ne istediğini bize çok net aktarabilen bir isim. Hocamız açısından da, tabii ki hedefleri var ki her defasında bunu dile getiriyor. Biz de futbolcu grubu olarak bu hedefler doğrultusunda birbirimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayal ettiğim yerdeyim"

Mert Hakan Yandaş, kariyeri boyunca sakatlıkları dolayısıyla çok iniş ve çıkışlar yaşadığını ama sonunda hayal ettiği noktaya geldiğini aktardı.

Hiçbir zaman pes etmediğini vurgulayan Mert Hakan, "Şimdi hayal ettiğim yerdeyim. İşimize saygı gösteriyoruz. Başarılı olmak istiyorsak fedakarlık yapmak zorundayız. Bu kamp dönemi bizi bir sezon boyunca götürebilecek bir süreç. Çok önemli bir dönem ve bu dönemi çok iyi atlatırsak sezon içinde bunun keyfini süreriz. İnşallah bu sezon böyle olur. Burada çektiğimiz acılar sezon içinde hepimizi mutlu eder diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamayı her şeyden çok istediğini dile getiren Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli ekibe transfer sürecine de değinerek şunları kaydetti:

"Çok farklı bir transfer süreci oldu ve Fenerbahçe camiasına katıldım. Yaşananlardan sonra beni çok sahiplendiler. Ben de Fenerbahçe armasına, onlara karşı olan görevimi yerine getirmek için bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. İnşallah maçlar başladıktan sonra Mert Hakan olarak bu armaya elimden gelen her şeyi verdiğim sürece onların beni daha çok seveceğini biliyorum. Sahaya çıktığım her saniye onlara terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimin sözünü verebilirim. Buralara gelmek çok çok büyük bir şans, bizim için çok büyük bir nimet ve buranın değerini bilmemiz gerekiyor. Ben, en aşağıdan geldiğim için buraların değerini asla unutmayacak bir insan olarak kendimi her seferinde telkin ederim. Hayatım boyunca da bu böyle oldu. İnşallah transfer süreci gibi sezon da hepimiz için mutlu bir şekilde devam eder ve daha çok birlikte oluruz. Tek hayalim, tek hedefim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak. Ondan sonra da gerisi gelecektir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Güncel
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi 3. Sayfa
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesine yapılan itiraz reddedildi
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi ile ilgili çarpıcı sözler: Devamlı ezik pozisyonda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Hulusi Akar Fatih Dönmez Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Mert Hakan Yandaş: "Hayalim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:54:39. #1.14#
title