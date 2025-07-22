Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe'de yol ayrımında olan Mert Hakan Yandaş'a, ligden bir başka takım talip oldu. Antalyaspor'un, deneyimli futbolcuyu renklerine bağlamak için somut adımlar attığı ifade ediliyor. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

MERT HAKAN YANDAŞ FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'deki geleceği henüz netleşmeyen Mert Hakan Yandaş konusunda transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, deneyimli futbolcu için girişimlere başladığı ve 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık bir sözleşme imzalamayı hedeflediği ifade edildi.

TAKIMDAN AYRILMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli takımda kadro planlamasında geleceği belirsiz olan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığının gündeme geldiği belirtiliyor. Bu süreçte Antalyaspor'un devreye girerek oyuncuya teklif yaptığı ve Yandaş'ın olası bir ayrılık senaryosunda bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 resmi karşılaşmaya çıkan Mert Hakan Yandaş, bu maçların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Sahada toplam 733 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 4 asistle takımına skor katkısı sundu.