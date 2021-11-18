"İnandığımız sürece yapamayacağımız şey yok"

"İnşallah kazanırız da golü kim atarsa atsın"

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN/ İSTANBUL - Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Tüm odaklanmamız bu yönde. Geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes çok kötü şeyler yazıyor ama lig uzun bir maraton. Geçen sene son 10 haftada 8 puan farkı kapattık. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey yok" dedi.

Mert Hakan Yandaş, takım içerisinde yaptıkları konuşmalarda birlikte hareket etmelerinin önemine değindiklerini söyleyerek, "günden bugüne kadar birlikte hareket etmeyi ve bu sezonu en yukarıda bitirmeyi konuştuk. Kötü günlerde birbirimize sarıldığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Başkanımız da bizimle aynı fikirde, bize destek oldu. Bu maçı kazanmaktan başka çıkarı olmayan bir camiayız. İnşallah maçı kazanıp burada hep birlikte eğleniriz" açıklamasında bulundu.