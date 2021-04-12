Mert Hakan Yandaş 3 maç sonra 11'de
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Mert Hakan Yandaş 3 maç sonra 11'de

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Mert Hakan Yandaş 3 maç sonra 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK karşılaşmasına 11'de başlayarak 3 maç sonra sahadaki yerini aldı.

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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK karşılaşmasına 11'de başlayarak 3 maç sonra sahadaki yerini aldı.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında yedek kulübesinde yer alırken, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybedilen müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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