02.11.2019 02:50

Mert Günok'tan ALS MNH Derneği'ne destek

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, yeşil sahalarda gösterdiği başarılı performansının dışında toplumsal projelere verdiği destekle de adından söz ettiriyor. Mert, Maraton ve Spor Fuarı'nda kurulan ALS MNH Derneği standını ziyaret etti.

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, sahada gösterdiği başarılı performansının yanında toplumsal projelere de desteklerini sürdürüyor. Saha dışında da örnek bir sporcu profili çizen Günok, Maraton ve Spor Fuarı'nda kurulan ALS MNH Derneği standını gezdi.

Burada ALS hastası olan eski futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret eden milli kaleci, orada bulunan dernek üyeleriyle de sohbet etti.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Mert Günok, ALS MNH Derneği'ne senelerdir destek vermeye çalıştığını belirterek, "Dernek Başkanı İsmail Gökçek'e amca diyorum çünkü çocukluğumdan beri tanıdığım ve eskiden babamın takım arkadaşı olduğu için. Benim çocukluğumu bilir. Onun oğulları Emre ve Mert de yakın arkadaşlarım. Senelerdir elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Ailecek destek vermeye çalışıyoruz. Umarım Allah bütün dertlerin çaresini verir. Zor bir hastalık. Daha önce Fenerbahçeli Sedat ağabeyimizi de bu hastalıktan dolayı kaybetmiştik. Elimizden geldiğince maddi ve manevi anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım çaresi de bulunur. Her sene burada kurulan standlarında olsun, kendi derneklerinde olsun ziyaretlerimi sunup, hem maddi hem de manevi anlamda destek verip kendilerini mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Maraton ve Spor Fuarı'nda çok güzel standların kurulduğunu ve dikkat çektiğini ifade eden 30 yaşındaki file bekçisi, "Hem İsmail amca hem de ALS MHN Derneği için buradayım. Herkese acil şifalar diliyorum. Hastalıklarla kurulan standlarda herkese kolay gelsin. Burada çok güzel işler yapıyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA