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Cengiz Ünder, Mert Günok, Başakşehir, Futbol, Spor, Haber

Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven

- Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in 100 okula futbol topu hediyesinin ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da 100 okula ikişer çift eldiven gönderecek.

23.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:20
Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven

- Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven

İSTANBUL - Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in 100 okula futbol topu hediyesinin ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da 100 okula ikişer çift eldiven gönderecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda futbolcular, çocukları unutmadı. Önce Cengiz Ünder 100 okula 11'er futbol topu yollayacağını belirtti. Ardından da Medipol Başakşehir'in file bekçisi Cengiz'e destek vererek sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve "Cengiz'in bu güzel düşüncesine katkıda bulunmak için 100 okulumuza 2'şer çift kaleci eldivenleri de benden. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Nice 100 yıllara" açıklamasında bulundu.

Mert Günok'tan 100 okula ikişer çift eldiven

Kaynak: İHA

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