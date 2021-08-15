Mert Günok resmen Beşiktaş'ta
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Mert Günok resmen Beşiktaş'ta

Mert Günok resmen Beşiktaş'ta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'den milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen milli file bekçisi Mert Günok'u kadrosuna dahil etti. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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