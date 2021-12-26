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Mert Grup Sigorta, Merve İzbilir'i yeniden kadrosuna kattı

Mert Grup Sigorta, Merve İzbilir'i yeniden kadrosuna kattı
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta, libero Merve İzbilir ile anlaştı.

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta, libero Merve İzbilir ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyon takımımızın kadrosunda yer alan başarılı libero Merve İzbilir ile sezon sonuna kadar yeniden anlaşmış bulunmaktayız." denildi.

Mert Grup Sigorta, dün liberoda görev yapan Çerağ Düzeltir ile yollarını ayırmıştı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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