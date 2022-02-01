Mert Grup Sigorta'da başantrenörlüğe Cengiz Akarçeşme getirildi - Haberler Spor
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Mert Grup Sigorta'da başantrenörlüğe Cengiz Akarçeşme getirildi

AA, Musa Samur - Spor
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Mert Grup Sigorta'da başantrenörlüğe Cengiz Akarçeşme getirildi

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta'nın yeni başantrenörü Cengiz Akarçeşme oldu.

AYDIN (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta'nın yeni başantrenörü Cengiz Akarçeşme oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Murat Haktanır'dan boşalan başantrenörlük görevine Cengiz Akarçeşme getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Grup Sigorta Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Kaya, "Geçen sezon Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk yaşadığımız takımımızı çalıştıran Cengiz Akarçeşme hocamızla yeniden anlaştık. Play-off hedefimizi Cengiz hocamızla tutturacağımıza eminim. Üst üste başarısız sonuçlar almış olabiliriz ama PTT ile oynayacağımız karşılaşma ile yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor

Sigorta, Aydın, Spor, Haber

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