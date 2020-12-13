Mert Efe Kılıçer'den iki madalya birden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mert Efe Kılıçer'den iki madalya birden

13.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:04
Mert Efe Kılıçer'den iki madalya birden

Mersin'de yapılan Artistik Cimnastik Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş madalya, paralel barda ise bronz madalya aldı.

Mersin'de yapılan Artistik Cimnastik Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş madalya, paralel barda ise bronz madalya aldı.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 19 ülkeden 117 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada yarışan Kayserili sporcu Mert Efe Kılıçer, barfikste gümüş madalya alırken, paralel barda ise bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür:  İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
Prof. Dr. Naci Görür:  İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak
Son dakika haberi | Kartepeli şef, iki birincilik birden kazandı
Son dakika haberi | Kartepeli şef, iki birincilik birden kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Çağdaş Atan Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mert Efe Kılıçer'den iki madalya birden - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:04:23. #1.15#
title