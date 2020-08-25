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Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim

"Roma'da kendime bir şeyler kattım""Verona beni ilk maçımdan sonra istedi""Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından istenilmek gurur verici""Milli takımda herkes birbirini yukarıya itiyor""Türkler, Avrupa'da hırçın yapısıyla anılıyor"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - İtalya...

Mert Çetin: Türkiye'den teklif aldım ama Avrupa'da devam etmek istedim
25.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:13

"Roma'da kendime bir şeyler kattım"

"Verona beni ilk maçımdan sonra istedi"

"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından istenilmek gurur verici""Milli takımda herkes birbirini yukarıya itiyor""Türkler, Avrupa'da hırçın yapısıyla anılıyor"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,  - İtalya Serie A'da, Roma'dan Hellas Verona'ya transfer olan Mert Çetin, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Verona'da bir sezon kiralık olarak forma giyecek 23 yaşındaki stoper, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.Gençlerbirliği'nden Roma'ya transferiyle birlikte gelişim sağladığını belirten Mert Çetin, "Roma formasıyla 1 senede kendime bazı şeyleri kattığımı düşünüyorum. Önemli isimlere karşı antrenman yapmak bile kendimi yetiştirmemde yeterli oldu. Türkiye'de 1'inci Lig'den Roma'ya geldim ve Edin Dzeko, Cengiz, Diego Perotti gibi önemli isimlere karşı oynamak seni geliştiriyor" diye konuştu."AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"Yeni sezonda Serie A ekibi Hellas Verona'da ter dökecek olan milli oyuncu, "Verona benim için iyi olacak çünkü oynamak istiyorum. Artık hazırlık sürecini tamamladım ve kendimi gösterme zamanım. İnşallah oynanarak kendimi herkese göstereceğimi düşünüyorum. Avrupa'da devam ediyorum ve Avrupa'da devam etmek de istiyorum" şeklinde konuştu."VERONA BENİ İLK MAÇIMDAN SONRA İSTEDİ"Verona tarafından uzun zamandır istendiğini aktaran Çetin, "Roma formasını ilk kez giydiğim Milan maçından sonra hem kulübe hem de farklı yollarla bana ilgilerini iletiyorlardı. Devre arasında da istediler ama ben daha fazla forma giyeceğimi düşünerek Roma'da kaldım. Pandemiden sonra hocamızın tercihiyle forma şansı bulamadım. Lig sonunda da hem hoca hem de kulübün isteğiyle Verona'ya gitmeye karar verdim" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY TARAFINDAN İSTENİLMEK GURUR VERİCİ"Türkiye'den de teklifler aldığını anlatan genç futbolcu, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray büyük kulüpler. Onların beni istemesi gurur verici. Onlara tabii ki saygı duyuyorum ama şu an kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" açıklamasında bulundu."MİLLİ TAKIMDA HERKES BİRBİRİNİ YUKARIYA İTİYOR"A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de övgüyle bahseden Çetin, "Şenol hocayla sürekli iletişim halindeyiz. Bize mental anlamda sürekli destek veriyor. Potansiyelli bir milli takım kadromuz var. Bu kadroyla yapamayacağımı bir şey yok. Herkes birbirini yukarıya itiyor. Takım da başarılı ve Avrupa'da ses getiren isimler olduk. Avrupa Şampiyonası'nda da iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum" dedi."TÜRKLER, AVRUPA'DA HIRÇIN YAPISIYLA ANILIYOR"

İtalya Serie A'da birçok Türk futbolcunun forma giymesini de değerlendiren Mert Çetin, "Türkler, Avrupa'da hırçın yapısıyla anılıyor. Bu hırçınlık defans anlamında bize önemli bir özellik katıyor. Yakın zamanda genç arkadaşlarımız Avrupa'ya transfer oluyor ve bunun daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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