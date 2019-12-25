Mert Çetin Gençlerbirliği'ne Ziyarette Bulundu

25.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:17

2019 yazında Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, liglerin devre arasına girmesiyle Türkiye'ye döndü ve eski kulübüne ziyarette bulundu. Mert, Ankara'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve kulüp yöneticileriyle hasret giderdi.