Mert Çetin Gençlerbirliği'ne Ziyarette Bulundu
2019 yazında Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, liglerin devre arasına girmesiyle Türkiye'ye döndü ve eski kulübüne ziyarette bulundu. Mert, Ankara'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve kulüp yöneticileriyle hasret giderdi.
25.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:17
2019 yazında Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, liglerin devre arasına girmesiyle Türkiye'ye döndü ve eski kulübüne ziyarette bulundu. Mert, Ankara'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve kulüp yöneticileriyle hasret giderdi.
Kaynak: Dugout
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