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Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.

25.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:18
Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret

altyapısından yetişen ve sezon başında 'nın ekibine transfer olan , eski takımına ziyarette bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.

Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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