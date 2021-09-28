Mert Ateş Durukan kimdir? Masterchef Mert Ateş Durukan kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan biyografisi!

Yarışmayı sıkı sıkı takip eden MasterChef izleyiciler, programı çıkan yarışmacı adaylarını araştırıyor ve internette sorguluyor. Peki, Mert Ateş Durukan kimdir? Masterchef Mert Ateş Durukan kaç yaşında, nereli? Mert Ateş Durukan hayatı ve biyografisi nedir? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MERT ATEŞ DURUKAN KİMDİR?

Ateş Durukan, MasterChef 2021 ana kadrosuna katılan son isim olmayı başardı. Yedekler arasında yapılan yarışmada birinci olan MasterChef Ateş, yarışmaya İzmir'den katılıyor.

MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir'den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ateş Durukan'ın babası turizm sektöründe, annesi ise muhasebeci. Başarılı yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

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