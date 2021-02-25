Mert Altıntop eMilli takımda!

Ülkemizi FIFA'da yurt içi ve yurt dışı arenada temsil eden başarılı oyuncu Mert Altıntop namı diğer iMertAL Turkcell eMilli Takım a katıldı! eMilli Takımlar Resmi Twitter hesabı iMertAL'ın takıma katıldığını yaptığı paylaşımla duyurdu!

iMertAL bundan sonraki uluslararası FIFA turnuvalarında ülkemizi temsil etmek için kıyasıya mücadele verecek.

iMertAL'ı tanıyalım

Mert Altıntop 1997 yılında Almaya, Köln'de doğdu. Mert, kendini bildi bileli FIFA oynadığından bahsediyor. Profesyonel kariyerine ise ilk adımını 2019 yılında attı. Şubat 2019'da Atlanta/ABD'de düzenlenen FUT Cup 3 oyuncunun ilk uluslararası turnuvası oldu. Bu turnuvanın ardından ise 10'un üzerinde uluslararası resmi FIFA turnuvalarına katıldı. Mert ayrıca Türkiye'nin son FIFA şampiyonu unvanına da sahip. Şu anki sezonda Avrupa sıralamasında 16. sırada yer alan oyuncu Türkiye'de ise 1. sırada. Oynamayı en sevdiği Milli Takım oyuncusu ise Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu.

Kaynak: Playerbros