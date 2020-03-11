Mert Altınışık'tan hayranlarına müjde! 'Beni Affet' dizisinin yıldızı Mert Altınışık, önceki akşam Fashion TV'nin modellik yarışmasında jüri üyeliği yaptı

İlk kez bir modellik yarışmasında jüri üyeliği yapan Altınışık, güzellik kadar eğitime de önem verdiğini söyledi.& ;

'Ters köşe bir rol olacak'

Oyuncu, yeni projesi hakkında da "'Soytarılar' adlı oyunumuz var. Şimdi onunla uğraşıyorum. Bu arada görüştüğümüz dizi projemiz var. Yeni sezona bir iş yapacağım. Bu kez ters köşe bir rol olacak" dedi.& ;& ;



