Mert Alaş, Kendall Jenner'ın Çırılçıplak Fotoğrafını Yayınladı

Çektiği fotoğraflarlar dünya magazin gündeminde çok konuşulan ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın çıplak fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

FOTOĞRAFA BİNLERCE YORUM YAPILDI

Çektiği her kareyle olay olan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi Instagram'ı salladı. Madonna'dan Lady Gaga'ya, Kate Moss'tan Daria Werbowy'a Miley Cyrus'tan Kim Kardashian'a birçok ünlü ile çalışan Alaş, dönem dönem Victoria's Secret melekleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Mert Alaş bu kez Victoria's Secret'ın meleği ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını Instagram hesabından paylaşınca olanlar oldu. Kendall Jenner'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.