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Mersinlilerin kar sevinci

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | Güncel

- Mersinlilerin kar sevinci Mersin'in yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşların eğlencesine dönüştü Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkartan aileler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi Mersin'in yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşların eğlencesine dönüştü.

MERSİN (İHA) - - Mersinlilerin kar sevinci

Mersin'in yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşların eğlencesine dönüştü

Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkartan aileler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimlerinde yağan kar vatandaşların eğlencesine dönüştü. Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkartan aileler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meteorolojinin uyarı yaptığı kar yağışı Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yer yer 1 metreyi geçen kar ormanlık alanları beyaza bürürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Evlerin çatılarının üstü tamamen karla kaplanırken, bazı araçlarda karın içine gömüldü. Hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce Mersinli ise karın keyfini çıkarmak için yaylalara çıktı. Çocuklarıyla birlikte karın keyfini doyasıya yaşayan vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailesiyle birlikte kara gelen Enes İnal, uzun zamandır ilk kez kara geldiğini belirterek, "Buraya gelince soğuk olduğunu hatırladım. Bugünde kardeşlerimle birlikte kardan adam yaptık, kar savaşı yaptık. Kar da oynamayı çok özlemişiz" dedi.

Pınar Gücenmez ise Mersin'e normalde kar yağmadığını kaydederek, "Buraya gelmemiz bizim için o yüzden çok güzel oldu. Bu anın ara tatile gelmesi de ayrı bir güzel oldu. Bugün kar topu savaşı yapıyoruz, kardan adam yapıyoruz, kayıyoruz. Güzel aktiviteler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Mersinlilerin kar sevinci

Mersinlilerin kar sevinci

Mersinlilerin kar sevinci

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Mersin, kar, Güncel, Haber

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