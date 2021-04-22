Mersinliler siber dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Siberay Programı kapsamında, vatandaşlara siber suçlardan korunma yöntemleri anlatıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Siberay Programı kapsamında, vatandaşlara siber suçlardan korunma yöntemleri anlatıldı.

Vatandaşları özellikle siber dolandırıcılığa karşı bilgilendiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, bazı dolandırıcılık teknikleri hakkında bilgi verdi. Oltalama tekniği hakkında bilgi veren ekipler, "Oltalama, siber suçluların bilgilerinizi ele geçirmek için güvenilir bir firma veya kişi kimliğine bürünerek gerçekleştiği saldırı türüdür. En yaygın oltalama tekniği bir banka veya finans kurumundan geliyormuş gibi görünen e posta veya mesajlardır. Sizden sahte bir form doldurmanız hesap detaylarınız veya linke tıklamanız istenebilir. Oltaya gelmemek için; şüpheli mail, mesaj ve web sitelerine karşı dikkatli olun, yetkili kurumlar sizden e-posta ya da mesaj yoluyla şifrenizi paylaşmanızı istemez, bu tür durumlarda kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate alın. Kullandığınız cihaz ve yazılımların güncellemelerini aksatmayın" uyarılarında bulundu.

Öte yandan ekipler tarafından siber suçların gerçekleşmesinin engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan Siberay programı çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan afiş ve billboard görselleri Mersin'in çeşitli yerlerine asıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı