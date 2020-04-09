MERSİNLİLER 'EVDE KALARAK' VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyulduğu görülen Mersin'de, bu sayede vaka sayısının artmasının da önüne geçildiği ortaya çıktı. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle büyükşehirler bazında en az vakaya sahip kentler arasında yer alan kentte 30 vaka görülürken, virüs kaynaklı ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. MERSİN'de, kışın en soğuk günlerinde dahi kalabalık olan sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kalırken, kentte giriş çıkışlar ise kontrollü bir şekilde yapılıyor. Kentte, yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı. Yasak öncesi sabahın ilk ışıkları ile birlikte gece geç saatlere kadar binlerce insana ev sahipliği yapan sahil şeridi, bugünlerde sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Çocukların vazgeçilmezi olan oyun alanları ise boş kaldı.

Mersin'de bu tedbirlerle vaka sayısının artmasının önüne geçildi. Koronavirüse karşı alınan tedbirlerle büyükşehirler bazında en az vakaya sahip kentler arasında yer alan kentte 30 vaka görülürken, virüs kaynaklı ise 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

MERSİNLİLER 'EVDE KALDI?, KENT BOŞALDI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak'a girişler-çıkışlara geçici olarak yasak getirmesinin ardından da kenti Antalya, Adana ve Ankara'ya bağlayan otobandaki araç trafiği de son buldu. Kentte sadece izin verilen araçlar ve görevliler dışında kimse giriş çıkış yapamıyor.

Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilirken, belediyeler de oluşturduğu ekiplerle ihtiyaç halinde psikolojik destek ile çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Kaynak: DHA