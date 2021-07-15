Mersinliler, 15 Temmuz'un yıl dönümünde meydanlara akın etti

Mersinliler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde meydanlara akın etti.

Mersinliler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde meydanlara akın etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Mersinliler, darbecilere lanet yağdırdı.

Mersin'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, anma etkinliği ve yürüyüşü düzenlendi. Mersin Valiliği koordinesinde düzenlenen yürüyüşe Vali Ali İhsan Su ile belediye başkanları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Millet Bahçesi önünden başlayan yürüyüşe, mehteran ekibi de eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte vatandaşlar, Türk bayraklarıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhuriyet Meydanda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, İl Müftüsü Şaban Kondi'nin yaptığı dua ile devam etti. Etkinlikte konuşan Vali Ali İhsan Su, 15 Temmuz destanının, milletin azim ve kararlılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, hain darbe girişimcilerine karşı dik duruşunun simgesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin siyasi istikrarının, teknolojik atılımlarının, genç nüfusu ile tüm dünyada masumlara kol kanat germesinin, güçlü demokrasisi, askeri ve diplomatik gelişmelerinin, bölgesinde küresel bir güç olarak ortaya çıkmasının, hainleri rahatsız ettiğini vurgulayan Su, "Bu nedenle ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını hazmedemeyen FETÖ terör örgütü maşası ve onun dahili ve harici destekçileri, ülkemizin demokrasisini yok etmeye, milletimizi yok etmeye, vatanımızı işgal etmeye, bölmeye ve parçalamaya kalkışmışlar ancak yüce milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve önderliğinde, meydanlara inmiş, sokaklara koşmuş ve tankların önüne kendini siper etmiş, atılan bombaların altında vatanımızı, ülkemizi, bayrağımızı ve ezanımızı muhafaza etmek için canını ortaya koymuş ve darbeci hainlere asla geçit vermemiştir" dedi.

"Tarihi boyunca hür yaşamış milletimiz, bundan sonra da ebedi olarak hür yaşayacaktır" diyen Vali Su, "Bu anlamda tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet ülküsü ile bağımsızlığımızdan asla taviz vermeden, vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz destanını anlatan sinevizyon gösterileri yer alırken, mehteran ve bando takımları da gösteri sundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı