Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor
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Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor

DOĞU Akdeniz'in turizm merkezi olan Mersin'de yerli turist için hazırlıklar tamamlandı.

Mersinli turizmciler, yerli turisti bekliyor
31.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:55

DOĞU Akdeniz'in turizm merkezi olan Mersin'de yerli turist için hazırlıklar tamamlandı. Konaklama tesislerinde odalar, eğlence alanları, mutfak için dezenfekte çalışmaları yapılırken, şezlongların mesafeleri de genişletildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ülkede turizm hareketliliği henüz başlamazken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salgınla mücadelede bir sürprizin yaşanmaması halinde, iç turizmi başlatmayı düşündüklerini açıklamasının ardından sektör temsilcileri harekete geçti. Turistik tesisler, otel ve moteller, Turizm Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hazırlıklarına başladı. Konaklama tesislerinde odalar, eğlence alanları, mutfak için dezenfekte çalışmaları sürürken, Akdeniz'in mavi sularının keyfini çıkarıp kızgın güneşte bronzlaşmak isteyenler için de şezlongların mesafeleri genişletildi.

ERDEMLİ SEZONA HAZIRYaklaşık 37 kilometrelik kumsalı ile 'Türkiye'nin en uzun kumsalları' arasında gösterilen Erdemli ilçesinde de, Çukurova bölgesi, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'dan gelecek olan yerli turistler için çalışmalar sürürken ilçe sınırları içindeki sahillerde yeniden peyzaj düzenlemesi yapıldı. Kumsallar iş makineleri ile düzenlenirken Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 141 bin yerleşik nüfusun yanında yaz aylarında günde yaklaşık 700 bin nüfusu bulan ilçenin sezona hazır olduğunu söyledi.'GELEN MİSAFİRLERİN RAHATSIZ OLMAMASI İÇİN HER ÖNLEM ALINDI'Turizm sektörünün salgın nedeni ile yerli turistle canlanacağını belirten Başkan Tollu, "Koronavirüs salgını nedeniyle turizmde bir durağanlık söz konusu ancak Mersin vaka sayılarının en az görüldüğü kentlerden bir tanesi. Tertemiz sahilleri, doğal ve tarihi güzellikleriyle birlikte turizmde gözbebeği olmaya aday bir kent. Biz de belediye ve işletmeler olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazırız. Erdemli, 200'den fazla otel ve konaklama merkez ile yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Belediye olarak hem sahillerimizin temizlenmesi ve misafirlerimizin en iyi şekilde faydalanması için çalışıyoruz. Gelecek misafirlerimiz Erdemli'yi gönül rahatlığı ile tercih edebilirler. Turizm işletmelerimizin tamamı konu hakkında duyarlılığa sahipler. Gerekli eğitimi aldılar. Gelen misafirlerimizin huzursuz olmaması için tüm önlemler alınmış durumda. Dün olduğu gibi bugün de insanlarımız gönül rahatlığı ile tatillerini yapabilecekler" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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