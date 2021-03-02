Mersinli tantuniciler müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor
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Mersinli tantuniciler müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor

02.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:20
Mersinli tantuniciler müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor

Mersin'de kontrollü normalleşme süreciyle tantuniciler, yüzde 50 kapasiteyle kapılarını yeniden müşterilerine açarak hizmet vermeye başladı.

Mersin'de kontrollü normalleşme süreciyle tantuniciler, yüzde 50 kapasiteyle kapılarını yeniden müşterilerine açarak hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan kentteki restoranlar, sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

Kovid-19 tedbirlerine uygun masa ve servis düzeni hazırlayan tantuni satışı yapan işletmelerdeki personel, müşterilerini heyecanla beklemeye başladı.

Öğle saatleriyle uzun zaman sonra müşterilerini yeniden ağırlamanın mutluluğunu yaşayan tantuniciler, yüzde 50 kapasiteyle hizmet veriyor.

"Müşterilerimizle buluştuk"

İşletmeci Aydın Oğuz, AA muhabirine, yeniden müşterilerini ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İşletmelerinde Kovid-19 tedbirlerinin eksiksiz uygulandığını anlatan Oğuz, "Uzun süredir sadece paket servis yapıyorduk. Bugün müşterilerimizle buluştuk. Sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başladık. Temizlik, hijyen çalışmalarımızı yaptık. Masalarımızı sosyal mesafe kuralına uygun ayarladık. Müşterilerimizi beklemeye başladık. Bundan sonra misafirlerimizi HES koduyla içeri alacağız. Ateşlerini ölçeceğiz ve ellerini dezenfekte etmelerini isteyeceğiz. Üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Ümit Özkan da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hizmet verdiklerini vurgulayarak "Uzun zaman sonra yeniden müşterilerimizi ağırlamanın heyecanını yaşadık. Devletimizin aldığı karar bizleri çok sevindirdi. Bundan sonraki süreçte tedbirleri harfiyen uygulayarak hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullandı.

Hakan Özsu da işletmelerinde hizmet vermeyi özlediklerini dile getirerek karardan memnun olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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