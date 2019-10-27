27.10.2019 22:51

Mersinli şehit yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu

Şehidin 2 yıl önce göreve başladığı öğrenilirken, yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi

MERSİN - Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan ve bu akşam saatlerinde kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 24 Ekim tarihinde teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korkmaz, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Korkmaz'ın şehadet haberi, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde oturan ailesine, yetkililer tarafından ulaştırıldı. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin yakınlarını komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Anne Birgül Korkmaz ile baba İsa Korkmaz Ankara'da çocuklarının tedavi gördüğü hastanede bulunurken, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin milletvekili Oktay Kılavuz yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şehidin 2 yıl önce göreve başladığı öğrenilirken, yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA