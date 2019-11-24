Mersinli öğretmenlerden şehit öğretmenler için anlamlı klip

24.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:35

MERSİN (İHA) – Mersinli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel iki klip hazırladı. Öğretmenler "Öğretmen İçin Çal" isimli klipte Batman'da terör saldırısında şehit olan genç öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm şehit öğretmenler anısına 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirirken, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da bulunduğu ikinci klipte ise işaret diliyle mesaj verildi.



Mersin'de bir grup öğretmen, Mersin Valiliği, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle anlamlı iki klip hazırladı. Öğretmenler Günü çerçevesinde hazırlanan klipler, verdiği mesajlarla dikkat çekti. "Öğretmen İçin Çal" isimli klipte öğretmenler, Batman'da 2017 yılındaki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın ölümünden önce söylediği ve çok sevdiği 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdiler. "Bu türkü, başta şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ve diğer tüm şehit öğretmenlerimizin anısına meslektaşları tarafından söylenmiştir" diye başlayan klipte, öğretmenler Mersin'in tarihi ve turistik yerlerinde türküyü seslendirdiler. Klipte, Mersin'in doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel mekanlarına da yer verildi.



Vali Su işaret diliyle Öğretmenler Günü'nü kutladı



İkinci klip ise Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Parmakların Sihirli Dünyası; İşaret Dili Eğitimi" projesi kapsamında eğitim alan okul yöneticilerinin katkılarıyla hayata geçirildi. Türkçe ve İngilizce yazılarla işaret dilinde hazırlanan klipte yine bir grup öğretmen, işaret diliyle öğretmenlik mesleğini ve öğretmeni anlatan mesajlar verdi. Klibin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Mersin Valisi Ali İhsan Su da yine işaret diliyle "Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA