Mersinli öğretmenlerden kliple 'evde kal' çağrısı MERSİN Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 7 öğretmenin evlerinde çektiği videolar ile kentin tarihi ve turistik mekanlarından görüntülerle 'evde kal' mesajı verilen klip hazırlandı.

MERSİN Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 7 öğretmenin evlerinde çektiği videolar ile kentin tarihi ve turistik mekanlarından görüntülerle 'evde kal' mesajı verilen klip hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkat çekilmesi amacıyla klip hazırlandı. Bu kapsamda, kentte görev yapan 7 öğretmenin 'evde kal' mesajı vererek, evlerinde çektiği videolar ile Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarından görüntüler birleştirildi. Kızkalesi, Kanlıdivane, Adamkayaları, Uzuncaburç, Cennet-Cehennem Mağaraları, Olba Antik Kenti gibi kentin simge noktalarından görüntülerin yer aldığı klip ile koronavirüse karşı evde kalınmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: DHA