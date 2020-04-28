Mersinli öğretmenlerden 'cam cama değil, can cana eğitim için evde kal' çağrısı
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Mersinli öğretmenlerden 'cam cama değil, can cana eğitim için evde kal' çağrısı

MERSİN (İHA) – Mersinli öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan video kliple evde zaman geçirmenin yollarını anlatarak, bir an önce yüz yüze eğitime kavuşabilmek için 'Öğrencilerimizin kalplerine kaldığımız yerden devam etmek, cam cama değil, can cana eğitime hızla kavuşmak için...

Mersinli öğretmenlerden 'cam cama değil, can cana eğitim için evde kal' çağrısı
28.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:22

MERSİN (İHA) – Mersinli öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan video kliple evde zaman geçirmenin yollarını anlatarak, bir an önce yüz yüze eğitime kavuşabilmek için 'Öğrencilerimizin kalplerine kaldığımız yerden devam etmek, cam cama değil, can cana eğitime hızla kavuşmak için evde kal Mersin, evde kal Türkiye' çağrısı yaptı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs salgını sürecinde insanların evde kalmalarına destek vermek amacıyla Mersinli öğretmenlerle birlikte bir klip hazırladı. Öğretmenlerin evlerinde kimisi bireysel kimisi aileleriyle çekilen videolar, Mersin'in tarihi ve turistik mekanları ile kentin genel görünümünün drone görüntüleriyle süslendiği 'Evde Kal' mesajı veren bir klip hazırladı.

Mersin sahilleri, kentin görüntüsü, Kızkalesi, Kanlıdivane, Uzuncaburç, Cennet-Cehennem Obruğu, Olba Antik Kenti gibi tarihi ve turistik yerlerin görüntüleriyle birleştirilen klipte öğretmenler, evlerinde yaptıkları uğraşları anlatarak 'evde kal' çağrısı yaptı. Kimisi çocuklarıyla taş boyayan kimisi ekmek yapan, kimisi okuyan, kimisi çiçekleriyle uğraşan öğretmenler, evde kalmanın sıkılmadan da geçirilebileceğini anlattılar.

Klibin sonunda bir sınıfta konuşan öğretmen ise, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde biz öğretmenler, kendimizi bir maden gibi parlatıp işleyerek, bu dönemi karantina değil, adeta kuluçka dönemine dönüştürdük. Yenilendik; ruhumuzla kendimizle buluştuk. Öğrencilerimizin kalplerine kaldığımız yerden devam etmek, cam cama değil, can cana eğitime hızla kavuşmak için evde kal Mersin, evde kal Türkiye" çağrısı yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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