Mersinli kuaförden sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, kuaföre Samet Kara, sağlık çalışanlarına, 1 ay süreyle ücretsiz hizmet vermeye başladı.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, kuaföre Samet Kara, sağlık çalışanlarına, 1 ay süreyle ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Yenişehir ilçesi Pozcu Mahallesi Kuşimato Sokak üzerindeki kadın kuaför salonunu koronavirüs tedbirleri nedeniyle 50 gün sonra yeniden açan Samet Kara, sağlık çalışanlarına 1 ay boyunca ücretsiz hizmet verecek. İş yerini virüse karşı dezenfekte edip, boyadıklarını anlatan Kara, "Steril ürünler, eldiven, maske, ateş ölçüm aleti aldık. Salonumuzda tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. Koltuklarımızı bir dolu bir boş yaptık. Müşterilerimiz kalktıktan sonra kullanılan ürünleri dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimiz kapıdan içeri girdiklerinde, ateşlerini ölçüyoruz. Ateşini ölçtükten sonra da isim ve telefon numaralarını kaydediyoruz. Maskesi yoksa maske veriyoruz. Ellerine dezenfektan sıktıktan sonra salonumuza alıyoruz" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 1 AY ÜCRETSİZ

Salonlarında 1 ay boyunca sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceklerini kaydeden Kara, "Sağlık çalışanları bizler için çok şey yaptı. Biz de onlar için bir şeyler yapalım dedik. Bir ay boyunca tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz. Onlar için elimizden gelen bu, keşke daha fazla bir şey yapabilsek" diye konuştu.

Kaynak: DHA