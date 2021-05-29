Mersinli kadınların el emeği ürünleri, üretici kadın stantlarında kazanca dönüşüyor
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Mersinli kadınların el emeği ürünleri, üretici kadın stantlarında kazanca dönüşüyor

Mersinli kadınların el emeği ürünleri, üretici kadın stantlarında kazanca dönüşüyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, kadın emeğinin kazanca dönüştürülmesi amacıyla oluşturulan üretici kadın stantlarında ürünlerini satışa sunma fırsatı yakalayan vatandaşlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Mersin'de, kadın emeğinin kazanca dönüştürülmesi amacıyla oluşturulan üretici kadın stantlarında ürünlerini satışa sunma fırsatı yakalayan vatandaşlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Tarsus ilçesinde de kurulan üretici kadın stantlarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Üretici kadınlar, el işinden yöresel yiyeceklere, hediyelik eşyadan duvar süslerine kadar çeşitli ürünlerin sergilendiği stantlarda, el emeği ürünlerini satışa sunmanın mutluğunu yaşıyor.

Kadın emeğinin kazanca dönüştürülmesi amacıyla oluşturulan stantlardan 100 kadın üretici faydalanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üretici kadınlardan Birgül Tire Şahin, el emeği ürünlerini satarak gelir elde ettiğini belirtti.

Evine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Şahin, "Ürünlerin hepsi el emeğim. Birer birer elimden geçiyor. Bize verilen imkanlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Seçil Aksan da üretici kadın stantları sayesinde ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sunduğu kaydetti.

Yağmur Pekuz da kadınlara verilen desteklerden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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