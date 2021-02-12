Mersinli kadınlar Mehmetçik için bere örüyor
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Mersinli kadınlar Mehmetçik için bere örüyor

12.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:16
Mersinli kadınlar Mehmetçik için bere örüyor

???????Mersin'in Gülnar ilçesinde kadınlar, Mehmetçiğe gönderilmek üzere bere örüyor.

???????Mersin'in Gülnar ilçesinde kadınlar, Mehmetçiğe gönderilmek üzere bere örüyor.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, MHP İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyle, ilçedeki kadınların askerler içi bere hazırladığını söyledi.

Ünüvar, 10 kadının ördüğü 150 berenin çeşitli bölgelerde görev yapan Mehmetçiğe gönderileceğini ifade ederek, "Askerler için ayrıca badem, ceviz, pekmez ve elma kolileri de hazırladık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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