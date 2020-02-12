Mersinli kadınlar hem üretiyor hem satıyor
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Mersinli kadınlar hem üretiyor hem satıyor

Mersin'in Mezitli ilçesinde kadınlar, el yapımı ürünlerini üretici pazarında satıyor.

12.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:56
Mersinli kadınlar hem üretiyor hem satıyor

'in ilçesinde kadınlar, el yapımı ürünlerini üretici pazarında satıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların elinden çıkan yiyecekler, dikiş nakış ürünleri ve hediyelik eşyalar, Kadın Üretici Pazarları'nda beğeniye sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçenin çeşitli yerlerindeki pazarlarda yaklaşık 650 kadının ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturduğunu belirtti.

Kadınların, ürettiği ürünlerle aile ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Tarhan, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA
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