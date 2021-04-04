Mersinli kadınlar atölyeye çevirdikleri evlerinde çoraptan oyuncak üretiyor
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Mersinli kadınlar atölyeye çevirdikleri evlerinde çoraptan oyuncak üretiyor

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersinli kadınlar atölyeye çevirdikleri evlerinde çoraptan oyuncak üretiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Evimiz Atölye" projesi kapsamında eğitim alan kadınlar, atölyeye çevirdikleri evlerinde çoraptan oyuncak üretimine başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Evimiz Atölye" projesi kapsamında eğitim alan kadınlar, atölyeye çevirdikleri evlerinde çoraptan oyuncak üretimine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan projede, Toroslar ilçesindeki Mevlana Mahallesi ile Akdeniz ilçesindeki Turgutreis Mahallesi pilot bölge seçildi.

Eğitim verilip malzeme desteği sunulan kadınlar, evlerinin bir bölümünü mini atölye halinde getirdi.

Yaşam alanlarında çoraptan oyuncak üretmeye başlayan kadınların ürünleri, satışa çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, projenin eğitim alıp üretime başlayan kadınlara katkı sağlayacağını bildirdi.

Kadınların hızla üretim çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dokucu, şunları kaydetti:

"Şu anda bebek yapmayı öğreniyorlar. Bu bebek ve oyuncaklar pamuk çoraplardan yapılıyor. Yapımı çok basit. Böyle dezavantajlı bölgelerimizde hem maddi olanaksızlıklardan hem de çevresel yetersizliklerden dolayı çok da sosyalleşme imkanı bulamayan arkadaşlarla bu şekilde sosyalleşiyoruz. Onlara hem bir faaliyet yaratmış oluyoruz hem de bir beceri kazandırıyoruz."

Üretici kadınlardan Cahide Gezdin de ekonomik güç elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Türkan Bartan ise hemcinslerini proje katılmaya davet etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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