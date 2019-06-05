Mersinli kadın şoförler bayramda direksiyon başında

Mersin'de belediye otobüslerinde görev yapan 40 kadın şoför, Ramazan Bayramı'nı da "Kaptan" koltuğunda geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan kadın şoförler, bayramda vatandaşları istedikleri yerlere ulaştırabilmek için tatile çıkmadı.

Güler yüzlü karşılamalarıyla halktan ilgi gören 40 kadın şoför, kent merkezi ve ilçelerde bayram boyunca direksiyon sallıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nurdan Özbey, muhasebecilik yaptıktan sonra otobüs şoförlüğüne başladığını belirterek, meslekte 8 yılı geride bıraktığını anlattı.

Kadın şoförlere yönelik bakış açısının değiştiğini anlatan Özbey, şu değerlendirmede bulundu:

"Mesleğe ilk başladığımda bir tane kadın şoför vardı. Ondan sonra ben geldim. İlk başlarda çok tepki aldık, zorluk yaşadık. Ama şimdi görüyoruz ki her şeyi değiştirdik. Şu anda 40 tane kadın şoför arkadaşla beraber Mersin genelinde hizmet veriyoruz. Yolcularımız bizim daha dikkatli olduğumuzu, annelik duygularımız ağır bastığı için daha anaç yaklaştığımızı söylüyorlar. Daha saygılı olduğumuzu söylüyorlar. Şu anda revaçta olan aslında kadın şoförler. Biz bu tabuyu yüksek bir ihtimalle yıktık."

Bayramda aileleri, sevdikleriyle buluşturdukları için mutlu olduklarını vurgulayan Özbey, işini severek yaptığını anlattı.

Özbey, 2015 yılında Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yılın Şoförü" seçilmişti.

Kaynak: AA