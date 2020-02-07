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Mersinli iş dünyası turizm şirketi kuruyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulacak Mersin Turizm AŞ ile kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

07.02.2020 08:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:19
Mersinli iş dünyası turizm şirketi kuruyor

öncülüğünde kurulacak Mersin Turizm AŞ ile kentin turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, 2021'de alternatif turizm bölgesi yatırımı için ilk kazmayı vuracaklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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