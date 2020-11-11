Mersinli gıda toptancılarından özel kapı talebi
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Mersinli gıda toptancılarından özel kapı talebi

11.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:17
Mersinli gıda toptancılarından özel kapı talebi

Mersin Toptancı ve Meyve Sebze Hal Kompleksinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, daha etkin çalışabilmek adına bulundukları bölümü meyve sebze halinden ayıracak yeni bir kapı istedi.

Mersin Toptancı ve Meyve Sebze Hal Kompleksinde faaliyet gösteren gıda toptancıları, daha etkin çalışabilmek adına bulundukları bölümü meyve sebze halinden ayıracak yeni bir kapı istedi.

Mersin Toptancı ve Meyve Sebze Hal Kompleksi içerisinde bulunan gıda toptancıları, hal içerisinde yerlerinin bulunamamasından yana dertli. Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, meyve sebze halinin de gıda toptancılarının da aynı girişi kullandığını belirten sektör temsilcileri, çoğu kez bu bölgenin tamamının hal olarak algılanması ve gıda toptancılarının yerinin kolaylıkla bulunamamasından şikayetçi. 'Mersin Büyükşehir Belediyesi Gıda Toptancıları Bölümü Girişi' yazılı bir tabela ile birlikte yeni bir giriş yapılması halinde iş hacimlerinin de artacağını dile getiren sektör temsilcileri, bu şekilde daha çok firmanın burayı tercih edeceğini ve istihdamın da artacağını ifade ediyorlar.

Tek bir kapının kullanılması ve araç trafiğinin çok artması nedeniyle hareket kabiliyetinin sınırlandığını kaydeden sektör temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesinden bu konuda destek beklediklerini vurguladı. Mevcut durumda 168 işletmenin 100'e yakınının gıda toptancıları bölümünde hizmet verdiğini belirten sektör temsilcileri, binin üzerinde kişiye istihdam sağladıklarını söylediler. Yangın, sel gibi olası bir sıkıntıda destek birimlerin kapıdaki yoğunluk nedeniyle içeriye ulaşmakta zorlanmasını ise ayrı bir sıkıntı olarak gösteren toptancılar, ticaret merkezlerinin rahatlatılıp güçlendirilmesini talep etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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