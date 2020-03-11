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Mersinli gençler sosyal etkinliklerle kaynaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerindeki öğrencilerle sinema etkinliği gerçekleştirildi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Mersinli gençler sosyal etkinliklerle kaynaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerindeki öğrencilerle sinema etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı yıllarda cephanesi tükenen sınır birliğine cephane götürmek üzere gönüllü olan 120 Vanlı çocuğun hikayesinin anlatıldığı "120" filmi izletildi.


Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinin merkez şubesinde öğrenim gören öğrencilere Kongre ve Sergi Sarayı'nda sinema etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 2008 yılında vizyona giren ve Sarıkamış Harekatı'nın anlatıldığı "120" filmi izletildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi Silifke ve Aydıncık şubelerindeki öğrenci ve velilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Özhan Eren'in senaryosunu yazdığı ve Murat Saraçoğlu'yla birlikte yönettiği 120 filminde, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde Osmanlı ve Rus orduları arasında geçen muharebenin en önemli dönüm noktası olan Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı yıllarda Rus güçlerine karşı savaşan ve cephanesi tükenen sınır birliğine cephane götürmek üzere gönüllü olan 12-17 yaşlarındaki 120 Vanlı çocuğun dönüş yolunda tipiye yakalanıp, 98'inin donarak şehit oluşunun acı öyküsü anlatılıyor. Film gösterimi öncesi konuşan edebiyat öğretmeni Tuğrul Kürekçi, bu tarz etkinliklerle gençler arasındaki kaynaşmayı ve sevgi bağını güçlendirmek istediklerini belirterek, "Bu sosyal faaliyetin amacı birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyi ve yakınlığı artırmak. Çünkü sevginin, saygının ve yakınlığın olduğu her yerde her şeyin en güzeli olur. Biz de kursumuzda eğitimin en güzeli olsun istiyoruz. Bunun birinci koşulu da birbirimizi tanımamızı ve sevmemizi sağlamaktır. Bu tarz sosyal faaliyetler bu yüzden çok önemli. Bugün de konumuza ve eğitime uygun bir film seçtik. 120 isimli filmi izleyeceğiz. 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde yaşananları anlatıyor" dedi.


Merkez şube öğrencilerinden Buse Naz Erken ise öğrencilerin derslerin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle sosyalleştiklerini kaydederek, "Kurs merkezinde dersler harika bir şekilde ilerliyor, hocalarımız oldukça ilgili ve sürekli sınava yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca sinema, tiyatro ve daha birçok etkinliğe katılıyoruz. Şu anda da tarihi anlatan 120 filmini izlemeye geldik. Belediyenin kurs merkezi çok güzel, ben çok heyecanlanıyorum. Çünkü sınav stresi bizi mahvederken bu etkinlikler o kadar iyi geliyor ki. Hem sosyalleşiyoruz hem de derslerimize yöneliyoruz. Belediyenin kurs merkezine geldiğim için çok mutluyum. Çünkü daha önce özel dershaneye gitmiş birisi olarak bu kadar imkanın içinde bulunamadım. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum, gençlere yönelik harika şeyler yapıyor" diye konuştu.


Ayrıca öğrenci ve velilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlendi. Seminerin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncuları tarafından tiyatro oyunu sahnelendi. Kurs merkezlerinin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını, çocuklarının özgüvenlerinin ve mutluluklarının artmasından dolayı da huzurlu olduklarını belirten veliler, ev ziyaretlerinde bulunularak, kendileriyle yakından ilgilendikleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.


Öte yandan, "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konulu eğitim seminerleri devam ediyor. Yenişehir'deki 12 ilköğretim okulunun yöneticileri ve velilerine yönelik yapılan eğitim semineri, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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