Mersinli gençler otostopla 3 ayda 120 Euro ile Balkanları geziyor
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Mersinli gençler otostopla 3 ayda 120 Euro ile Balkanları geziyor

Mersinli Şahin Geldeç ile Yiğithan Özbaş, otostopla üç ayda 5 ülkeyi gezdi.

Mersinli gençler otostopla 3 ayda 120 Euro ile Balkanları geziyor
01.09.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:31

 Mersinli Şahin Geldeç ile Yiğithan Özbaş, otostopla üç ayda 5 ülkeyi gezdi. Balkan turu boyunca yalnızca ürettikleri bilekleri satarak, 120 Euro harcayan ve Kosova'ya ulaşan Mersinli gençler, otostopla tüm Balkanları gezmeyi planlıyor.

Üç ay önce Mersin'den Balkanlara gitmek üzere yola çıkan Şahin Geldeç ve Yiğithan Özbaş, otostopla çıktıkları turda 5 ülkeyi ürettikleri el işi ve bileklikleri satarak gezdi. Kosova'da mola veren ve koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı her türlü tedbirleri aldıklarını ifade eden Mersinli gençler, otostopla Balkan turuna çıkma hikayesini Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Yaptıkları takıları satarak, hem sehayat eden hem de konaklama masraflarını karşılayan Gelgeç ve Özbaş, otostopla Kosova'nın Prizren ilçesine ulaştı.

ÜÇ AYDA 5 ÜLKE GEZDİLER

Balkanlar'daki turla açıklamalarda bulunan Şahin Geldeç, " Bu şekilde gezmek bizim yaşam felsefemiz. Üç ayda Kosova'ya ulaştık. Türkiye'deymiş gibi hissediyorum kendimi. Kafkasya tarafından biraz daha iyi buralar. Gürcistan'da çok yabancılık çektik. Burası eski Osmanlı toprağı olduğu için bizim insanlarımız da burada. Burası 10 numara" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ NEDENİYLE KENDİMİZİ BALKANLARA ATTIK"

Pandeminden etkilendiklerini ifade eden Geldeç, "Pandemi planlarımızı etkiledi. Sınırlar açılınca yola koyulduk. Hedefimiz Japonya'ydı Kosova'ya geldik. Normalde biz Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan Japonya'ya gidecektik Hindistan üzerinden. Pandemi olunca biz de kendimizi Balkanlara attık" dedi.

"MASKE VE ALKOL İLE PANDEMİYE KARŞI ÖNLEM ALDIK"

Yiğithan Özbaş da "Mersin'den yola çıktık. Kosova'ya geldik, 4 gün Priştine'de kaldık. Bugün ikinci günümüz Prizren'de. Buradan Arnavutluk'a kadar gideceğiz" dedi. Pandeminin kendileri için sorun olmadığını, maske ve alkol ile pandemiye karşı önlem aldıklarını söyleyen Özbaş "Hiçbir sorun olmuyor aslında. Zaten alkol ve maske ile kendimizi koruyoruz. Fazla insanlarla yakın temas kurmamaya çalışıyoruz. Günlük kişisel hijyenimize dikkat ediyoruz. Otostop çekerken de mesafeye dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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