Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı.

Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı
29.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:02

Mersin'in Erdemli ilçesinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı.

Kayacı bölgesindeki temizlik çalışmasında, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya da gönüllü gençlere destek verdi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Doğaya atılan cam kırıklarının yangınlara neden olduğuna değinen Kaya, "Özellikle piknikçilerimizden isteğimiz, atıkları doğaya atmasınlar." dedi.

Gönüllü gençlerden Muhammet İçel de böyle bir çalışma gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gençlerden Raziye Gürsoy ise herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti. Gürsoy, temizlik çalışmalarını ilçede farklı alanlarda devam ettireceklerini dile getirdi.

Çalışmada, yaklaşık bir saatte 1,5 ton çöp toplandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak Ekonomi
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak Güncel
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Tuma Çelik Osman Kavala Süleyman Soylu
Magazin Emrah Beyonce Pelin Akil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 14:02:13. #1.15#
title