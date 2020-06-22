Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu
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Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu

MERSİNLİ dağcılar ve doğaseverler, koronavirüs tedbirleri sonrası başlayan yeni normalin ardından sportif faaliyetlerine başlarken, 2 bin 934 metre yüksekliğindeki Bolkar Dağları'nın zirvesine zorlu bir yolculuk sonrası çıktı.

Mersinli dağcıların zorlu zirve yolculuğu
22.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:38
MERSİNLİ dağcılar ve doğaseverler, koronavirüs tedbirleri sonrası başlayan yeni normalin ardından sportif faaliyetlerine başlarken, 2 bin 934 metre yüksekliğindeki Bolkar Dağları'nın zirvesine zorlu bir yolculuk sonrası çıktı.

Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (MEDADİK), Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarında Orta Toroslar'ın temelini oluşturan Bolkar Dağı'nın 2 bin 934 metre yüksekliğindeki 'saklı cennet' Karagöl Milli Park'ına gezi düzenledi. Mersin kent merkezinden Ulukışla ilçesindeki Meydan Yaylası'na 50 kişilik bir ekiple araçlarla ulaşan MEDADİK, burada yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında dünyada sadece bölgede bulunan ötmeyen kurbağa türü olan Toroslar Kurbağasının doğal yaşam alanını da yakında gören grup, Karagöl, Çinligöl'ün bulunduğu bölgeyi geçerek 2 bin 934 metre yükseklikte bulunan Pilot Tepe'de çıkıp zirve yaptı. Halen karın da bulunduğu bölgede deneyimli dağcıların eşliğinde yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüş 40 kişi ile tamamlandı. Zirvenin ardından bir süre dinlenen grup sonra aynı güzergahı izleyerek yeniden Meydan Yaylası'na döndü.MEDADİK Başkanı Gülperen Demirçelik, yeni normal yaşamla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak 40 kişilik bir ekiple zirve yaptıklarını dile getirerek, kulüp olarak planlı etkinliklerini sürdürüp bölgeyi merak edenlere göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.

FOTOGRAFLI


- Mersin

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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