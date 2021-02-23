Mersinli çocuklar Torosların zirvesinden getirilen karla sevindi
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Mersinli çocuklar Torosların zirvesinden getirilen karla sevindi

23.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:59
Mersinli çocuklar Torosların zirvesinden getirilen karla sevindi

Mersin'in Mezitli ilçesinde kentin yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen kar, çocukları mutlu etti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde kentin yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen kar, çocukları mutlu etti.

Belediye ekipleri, bahardan kalma günlerin yaşandığı kentte, çocukların kar görüp, kar topu oynayabilmesi için çalışma yaptı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen kar, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgede bir bahçeyi beyaza bürüdü.

Bahçeye dökülen karların üstüne çıkan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bahardan kalma günlerin yaşandığı şehirde çocukların kar görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Mersin'de ve Mezitli'de çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kar topu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek, Toroslardan kamyonla kar getirdik. Bu sevinci ve coşkuyu görünce, çok iyi bir şey yaptığımızı anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinde kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar da belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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