Mersinli çocuklar ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersinli çocuklar ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersinli çocuklar ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı

Mersin'de, bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Bilim Şenliği'nde eğitim alan 50 çocuk, ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı.

Adana'da mesire alanlarında yasak olunca teknede mangal yaktılar
Adana'da mesire alanlarında yasak olunca teknede mangal yaktılar

Mersin'de, bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Bilim Şenliği'nde eğitim alan 50 çocuk, ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı.

TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 5 gün süren şenlik, Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Şenlikte, çocuklara sivil havacılığın tanıtılması ve drone kullanımının öğretilmesi amacıyla "Haydi Çocuklar Drone Uçurmaya" sloganıyla hayata geçirilen Drone Çocuk Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan drone kullanımına ilişkin videoların izletildiği 50 çocuk, İHA pilotu Erdal Sağlam'ın verdiği teorik eğitimlerin ardından uygulamalı olarak drone uçurdu.

Çocukların gönüllerince eğlendiği drone uçurma anları, renkli görüntülere sahne oldu.

Projeden yararlanan çocuklar, hayatlarında ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersinli çocuklar ilk kez drone uçurmanın heyecanını yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:04:48. #1.14#
title