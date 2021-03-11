Mersinden Kadın Kooperatifine iki ödül
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Mersinden Kadın Kooperatifine iki ödül

11.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:51
Mersinden Kadın Kooperatifine iki ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan Mersinden Kadın Kooperatifi, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri'nde 2 alanda ödüle layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan Mersinden Kadın Kooperatifi, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Kadın Dostu Markalar Özel Ödülleri'nde 2 alanda ödüle layık görüldü.

Kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında hayata geçirdiği değer katan uygulamaları ile 'Farkındalık Ödülü' alan Mersinden Kadın Kooperatifi, Atatürk'ün mirası olan Gazi Çiftliğinin ruhuna uygun bir yapıya kavuşturulması dolayısıyla da 'Tüketici Özel Ödülü'nü elde etti. 50 markanın ödüle layık görüldüğü törende Mersinden Kadın Kooperatifinin ödüllerini Kooperatif Başkanı Meral Seçer aldı. Seçer, törende yaptığı konuşmada, "Mersin'de Atatürk'ün emaneti olan kooperatif ruhunu yaşatıyoruz. Kuruluşumuzu tamamlayalı 1 yıl oldu. Yolculuğumuz 10 kişi ile başladı. Şu anda 305 kadın ile çalışıyoruz. Bölgemizin özel ürünlerini, kadınlarımızın geleneksel yöntemleri ile üretiyoruz. Kadınların sadece ekonomik değil, kültürel ve sosyal alanda da güçlü olması adına birçok projeye imza attık. Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Gazi Çiftliğinin ruhuna uygun faaliyetler göstermeye başladık. Bugün de faaliyetlerimizi hızlandırarak sürdürüyoruz. Bu bağlamda kadınlarımıza ve kız çocuklarımıza eğitim veriliyor" dedi.

"Kadın dostu markaların, kadınlara destek ve güç vermesi çok kıymetli"

Ödülü tüm kadın ekip arkadaşları adına aldığını ifade eden Seçer, "Bu anlamlı günde gerçekten kadın dostu markaların, kadınlara destek ve güç vermesi çok kıymetli. Sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da çok çalışarak kocaman bir 'biz' olunacağını düşünüyorum. Sadece bugün değil, her günün kadınlar günü olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mersinden Kadın Kooperatifine iki ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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