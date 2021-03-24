Mersinde uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı
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Mersinde uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

24.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:12
Mersinde uyuşturucu operasyonu : 2 gözaltı

MERSİN(AA)-Mersin'in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alındı.

MERSİN(AA)-Mersin'in Silifke ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi göz altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarında uyuşturucu alışverişi yaptığını belirlediği Ç.S. ile E.Ö. yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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