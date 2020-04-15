MERSİN Zabıtadan koronavirüse karşı sıkı denetim Zabıtadan koronavirüse karşı sıkı denetimMERSİN'de zabıta ekipleri, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan marketlerde sıkı denetimlerini...

Zabıtadan koronavirüse karşı sıkı denetim

MERSİN'de zabıta ekipleri, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan marketlerde sıkı denetimlerini sürdürüyor

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda ilçe genelindeki tüm bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler, hijyen önlemleri başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması, ekmek, sebze ve meyvelerin paketlenerek satılması, çalışanların ve müşterilerin maske ile eldiven takmaları, alan metrekaresine göre içeriye müşteri alınması gibi konularda market çalışanlarını hem uyardı hem bilgilendirdi. Salgının Türkiye'de görülmesiyle birlikte talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan fiyat artışının önüne geçmek için de denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, bu kapsamda etiket ve fatura kontrollerini de yaptı.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, salgın riskine karşı alınan tedbirleri eksiksiz olarak yerine getiren market çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu denetimlerimizi halkımızın sağlığı için yapıyoruz. Teması ne kadar azaltırsak, virüsü o kadar çabuk yeneriz. Evde kalalım, sağlığımızı koruyalım" dedi.

Küresel bir tehdit haline gelen Koronavirüsün kontrol altına alınmasının toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Virüs riskine karşı vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu alanlardan biri de marketler. Bu konuda denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyor ve takibini yapıyoruz. Alınan bu tedbirlere esnafımızın ve vatandaşlarımızın kayıtsız kalmadığını ve yapılan uyarıları dikkate aldıklarını görmek de memnuniyet verici. Duyarlılıklarından dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA