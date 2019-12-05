: Mersin 'yün bebek 2' geliyor başrolde yine kadınlar olacak

05.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:58

'Yün Bebek 2' geliyor Başrolde yine kadınlar olacak

Mersin'de, Yörük kadınları anlatan ödüllü 'Yün Bebek' filminin ikincisi için çalışmalar başladı.

Arslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluluğu kurucusu ödüllü yönetmen Ümmiye Koçak, yeni bir projeye hazırlanıyor. Köylü kadınların hayatını duyurmak adına kadınlardan oluşan tiyatro topluluğunu kuran Ümmiye Koçak, 2013 yılında ilk filmini çekti. 'Yün Bebek' filmi ile New York Avrasya Film Festivali'nde 'En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülünü kazanan yönetmen Ümmiye Koçak, şimdi ise devam filmini çekme hazırlığında.

Koçak, ilk filmin kahramanı olan Elif'in hikayesini anlatmaya kaldığı yerden devam edecek. Sponsor görüşmeleri süren filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. İlk filimde olduğu gibi devam filminde de sadece kadınlar yer alacak.

KOÇAK 3 YILDA HAZIRLANDIM, SENARYOYU BİTİRDİM

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) gerçekleştirilen filmin tanıtımı toplantısına yönetmen Ümmiye Koçak, tiyatro kadınlar ve filmin kast ajansı katıldı. Burada film hakkında bilgi veren Koçak, amaçlarının tiyatro ile anlatamadıklarını sinema yoluyla anlatmak olduğunu söyledi. Toplumda zor şartlarda okuyarak bir yerlere gelen Elif'lerin sayısının çok fazla olduğunu belirten Koçak, Diğer filme 5 yılda hazırlanmıştım, bu filme 3 yıldır hazırlanıyorum. Ben yaşadıklarından ders çıkartan bir insanım. Filmin senaryosunu bitirdim. Hikaye yine Arslanköy'de geçiyor. Mersin'de de çekimleri olacak dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu