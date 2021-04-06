MERSİN YOLCU OLARAK BİNDİĞİ MİNİBÜSTE ŞÖFÖRÜ TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURDU
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MERSİN YOLCU OLARAK BİNDİĞİ MİNİBÜSTE ŞÖFÖRÜ TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kişi yolcu olarak bindiği minibüste, sürücü Ercan K.'yı tabancayla ayaklarından yaraladı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kişi yolcu olarak bindiği minibüste, sürücü Ercan K.'yı tabancayla ayaklarından yaraladı.

Olay, Kızılmurat Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ercan K. kullandığı 33 NZ 201 plakalı minibüs Alparslan Türkeş Bulvarı'na geldiği sırada, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi araca yolcu olarak bindi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, Ercan K.'ye ateş etti. Her iki ayağında yaralanan sürücü Ercan K., minibüsü yol kenarına park etti. Bu sırada saldırgan minibüsten kaçarken, diğer yolcular polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Ercan K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ercan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, beyaz renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN YOLCU OLARAK BİNDİĞİ MİNİBÜSTE ŞÖFÖRÜ TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURDU
MERSİN YOLCU OLARAK BİNDİĞİ MİNİBÜSTE ŞÖFÖRÜ TABANCAYLA AYAKLARINDAN VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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